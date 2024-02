Сырский объявил о полной остановке "контрнаступления" ВСУ и переходе к обороне на всех участках фронта

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ меняют тактику: прекращают наступательные операции и переходят к обороне по всей линии фронта.

