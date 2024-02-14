Сырский объявил о полной остановке "контрнаступления" ВСУ и переходе к обороне на всех участках фронта

Сырский заявил о полной остановке "контрнаступления" ВСУ

1:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ меняют тактику: прекращают наступательные операции и переходят к обороне по всей линии фронта.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Первые дни в должности главкома ВСУ Сырский проработал под жёсткой критикой со стороны собственных подчинённых и украинского общества. За неоднозначные действия в прошлых операциях, в частности, под Артёмовском, его упрекают в пренебрежении солдатскими жизнями и отсутствии гибкости. Вдобавок к этому — Украина всё сильнее ощущает нехватку личного состава, боеприпасов, а войска под постоянными ударами со стороны Вооружённых сил РФ не могут провести ротацию — боевики ВСУ измотаны и деморализованы. На этом фоне Сырский был вынужден зафиксировать полную остановку "контрнаступления" и объявить о переходе к обороне.

"Ситуацию сейчас мы оцениваем как сложную. Перешли от наступательных действий к оборонительным", — заявил главком в интервью немецкому телеканалу ZDF.

В ходе объявленной оборонительной операции ВСУ будут опираться на заранее созданные линии укреплений, активно используя беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы, добавил Сырский.

Главком ВСУ признал, что дальнейшая судьба Украины будет зависеть от поддержки коллективного запада. Он пожаловался на дефицит боеприпасов, сильный износ техники и вооружений.