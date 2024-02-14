Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ меняют тактику: прекращают наступательные операции и переходят к обороне по всей линии фронта.
Первые дни в должности главкома ВСУ Сырский проработал под жёсткой критикой со стороны собственных подчинённых и украинского общества. За неоднозначные действия в прошлых операциях, в частности, под Артёмовском, его упрекают в пренебрежении солдатскими жизнями и отсутствии гибкости. Вдобавок к этому — Украина всё сильнее ощущает нехватку личного состава, боеприпасов, а войска под постоянными ударами со стороны Вооружённых сил РФ не могут провести ротацию — боевики ВСУ измотаны и деморализованы. На этом фоне Сырский был вынужден зафиксировать полную остановку "контрнаступления" и объявить о переходе к обороне.
"Ситуацию сейчас мы оцениваем как сложную. Перешли от наступательных действий к оборонительным", — заявил главком в интервью немецкому телеканалу ZDF.
В ходе объявленной оборонительной операции ВСУ будут опираться на заранее созданные линии укреплений, активно используя беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы, добавил Сырский.
Главком ВСУ признал, что дальнейшая судьба Украины будет зависеть от поддержки коллективного запада. Он пожаловался на дефицит боеприпасов, сильный износ техники и вооружений.
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.