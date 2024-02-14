Колумбийские наёмники массово дезертируют с занимаемых позиций. Об этом сообщает с опорой на свои источники Агентство Associated Press. Особенный ужас вселяют в колумбийских военных массированные атаки дронов, используемых Россией.
Колумбия является одной из немногих стран Латинской Америки, которая активно поставляет наёмников на Украине. Богота — ключевой союзник США в регионе и занимает проамериканскую позицию по всем вопросам внешней политики.
Колумбийские наёмники имеют достаточно серьёзный боевой опыт, поскольку в своей стране постоянно участвуют в боестолкновениях с боевиками наркокартелей. Кроме того, колумбийская армия потенциально является главной ударной силой в случае конфликта США с Венесуэлой.
В последнее время Украина по причине снижения числа наёмников из стран Европы делает ставку на привлечение наёмников из стран Латинской Америки и Африки.
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.