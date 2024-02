Спасались от дронов ВС России. Колумбийские наёмники сбежали с позиций ВСУ

Колумбийские наёмники массово дезертируют с занимаемых позиций. Об этом сообщает с опорой на свои источники Агентство Associated Press. Особенный ужас вселяют в колумбийских военных массированные атаки дронов, используемых Россией.

Фото: dvidshub.net by Gertrud Zach is licensed under public domain in the United States