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"Ад после удара": военкор Коц заявил, что "Искандеры" ВС РФ превратили украинский полигон в Селидове в "мясорубку"

Военкор Коц: "Искандеры" устроили "мясорубку" на полигоне в Селидове

2:06
Силовые структуры » Военные новости

Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц в своём Telegram-канале заявил, что удар российскими "Искандерами" по Селидову превратил полигон ВСУ в "мясорубку".

Военкор Коц: "Искандеры" устроили "мясорубку" на полигоне в Селидове
Фото: Openverse by ermaleksandr is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Ракетный удар по полигону в Селидове, где могли находиться до пятнадцати сотен боевиков ВСУ, был нанесён 13 февраля. "Искандеры", оснащённые кассетными боеприпасами, накрывали цель "волнами" с небольшими промежутками времени между ними. Коц констатировал, что использованное вооружение стало "смертным приговором" для тех, кто не успел найти убежище в капитальных строениях. Он пояснил, что ракеты "Искандер-М", которыми "накрыли" полигон, оснащены более чем полусотней осколочных боевых элементов, они срабатывают на десятиметровой высоте над поверхностью земли.

"Осколки летят вертикально вниз, что позволяет поразить пехоту даже в траншеях. Одна ракета накрывает площадь около двух футбольных полей. Страшно представить, какой ад творился на полигоне", — написал военкор.

По словам Коца, полигон в Селидове "превратился в мясорубку", а вновь назначенный главком ВСУ Александр Сырский ещё раз оправдал данное ему ранее прозвище "генерал 200".

Добавим, что власти Украины отрицают информацию о нанесении удара в Селидово и утверждают, что никаких потерь в этом районе не было. Однако, в украинских Telegram-каналах распространились свидетельства независимых блогеров и журналистов. Кроме того, стало известно, что Сырский мог лично наложить запрет на любые публикации на эту тему.

Прозвище "генерал 200" Сырский получил после того, как возглавил оборону Артёмовска, взятого в итоге российскими силами, а также за "мясные штурмы" в ходе так называемого "контрнаступления" летом 2023 года. В вину генералу ставят пренебрежение к жизням собственных солдат и излишне высокие потери. Эксперты считают, что одной из причин его назначения стала готовность к выполнению задач, не считаясь с числом убитых боевиков ВСУ.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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