Сырский признал провал наступления украинской армии

Аналитик Коротченко: главком ВСУ Сырский подтвердил провал контрнаступления Украины

Слова нового главкома ВСУ Александра Сырского о переходе к оборонительным мероприятиям говорят о том, что теперь инициатива на поле боя в руках российской армии, сообщил РИА Новости военный аналитик Игорь Коротченко.

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"Это констатация фактов в условиях новой реальности, когда украинское контрнаступление полностью провалилось и привело к огромному количеству потерь среди украинских военнослужащих", — отметил эксперт.

Ранее Сырский в беседе с журналистами немецкого телеканала ZDF заявил, что ВСУ переходят от наступательных действий к оборонительным. Также главком отметил, что готов оставлять позиции ради сохранения военнослужащих. Кроме того, генерал назвал "основной ценностью жизнь солдата". Однако до этого Сырский придерживался совершенно иной позиции, за что и был назван своими сослуживцами "Мясником".

Известно, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный делился с журналистами болезненной мечтой пройти парадом по Красной площади. В отличие от него, у Сырского такой мечты нет, потому что участие в параде в его послужном списке уже есть. Недавно в Сети горячо обсуждали видео, на котором Сырский участвовал в параде на Красной площади 7 ноября 1986 года как курсант Московского высшего общевойскового командного училища им. Верховного Совета РСФСР.