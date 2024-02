Сырский признал провал наступления украинской армии

Слова нового главкома ВСУ Александра Сырского о переходе к оборонительным мероприятиям говорят о том, что теперь инициатива на поле боя в руках российской армии, сообщил РИА Новости военный аналитик Игорь Коротченко.

Фото: mil.gov.ua by МО Украины is licensed under public domain