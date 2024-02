Прокуратура утвердила обвинение экс-министру транспорта Хакасии во взяточничестве

Прокуратура Хакасии завершила расследование и утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства региона Дмитрия Василиади, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 14 февраля.



Василиади является фигурантом уголовного дела по статье о получении взятки в размере 1 миллиона рублей, а также за содействие при исполнении госконтрактов по ремонту автомобильных дорог частной компанией. Следствие также установило, что взяткодатель рассчитывал получить от министра покровительство по службе. В ходе следствия Василиади свою вину не признал.

Фото: vskhakasia.ru by Верховный Совет Республики Хакасия is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International