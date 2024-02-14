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Прокуратура утвердила обвинение экс-министру транспорта Хакасии во взяточничестве

Экс-главу Минтранса Хакасии будут судить за взятки

Силовые структуры

Прокуратура Хакасии завершила расследование и утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства региона Дмитрия Василиади, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 14 февраля.
 
Василиади является фигурантом уголовного дела по статье о получении взятки в размере 1 миллиона рублей, а также за содействие при исполнении госконтрактов по ремонту автомобильных дорог частной компанией. Следствие также установило, что взяткодатель рассчитывал получить от министра покровительство по службе. В ходе следствия Василиади свою вину не признал.

Экс-главу Минтранса Хакасии будут судить за взятки
Фото: vskhakasia.ru by Верховный Совет Республики Хакасия is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В настоящее время чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы. Уголовное дело будет передано в Абаканский городской суд Хакасии.

Дмитрий Василиади находится под стражей с сентября 2023 года. Он возглавлял министерство транспорта и дорожного хозяйства Хакасии с января 2020 года. До этого чиновник занимал пост заместителя начальника Красноярской железной дороги и был депутатом Верховного совета Хакасии VI созыва от партии "Единая Россия", а также членом комитета Верховного Совета Республики Хакасия по экономической политике, промышленности, строительству и транспорту.
Кроме того, Дмитрий Василиади имеет почетное звание "Заслуженный работник транспорта Республики Хакасия" и был награжден орденом "За заслуги перед Хакасией".

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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