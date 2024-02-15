Один из руководителей "Офицеров России" посмертно удостоен звания Героя России

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Руководитель Исполкома регионального отделения Общероссийской организации "Офицеры России" в Ставропольском крае Владимир Попов посмертно удостоен звания Героя России.

Фото: Пресс-служба Общероссийской организации Офицеры России

При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции 3 ноября 2023 года под Клещеевкой героически погиб командир батальона "Терек", руководитель исполкома регионального отделения "ОФИЦЕРОВ РОССИИ" в Ставропольском крае, полковник полиции в отставке Владимир Владимирович Попов.

Владимир Попов родился в ставропольском селе Архангельское. Он всю свою жизнь посвятил службе в органах внутренних дел. Боевой офицер, отзывчивый, справедливый и добрый человек. Воевал в Афганистане, Чечне, Дагестане и Ингушетии. Участвовал в освобождении пациентов и персонала больницы в Буденновске, захваченной бандой Шамиля Басаева в 1995 году. Владимир Владимирович лично спас более 200 заложников.

Уйдя на пенсию с должности начальника 2 МОРО полиции ГУ МВД России по СКФО, продолжил активную работу с молодежью, передавая свой бесценный опыт молодому поколению. Учитывая высочайший авторитет и колоссальный опыт Владимира Владимировича, он был приглашен в состав Общественного совета при ГУ МВД России по СКФО, где проводил общественную работу уже на новом уровне.

Владимир Владимирович, как истинный патриот и настоящий защитник Отечества не смог остаться в стороне в ситуации, когда преступный киевский режим начал уничтожение мирного населения Донбасса. В зону СВО он отправился практически сразу. В августе 2022 года стал начальником разведки оперативного отдела казачьего батальона "Терек". С марта 2023 года — комбат. Он всегда был там, где было наиболее опасно, там, где был нужнее всего.

За проявленные мужество и героизм Владимир Попов награжден двумя орденами Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 1 и 2 степени, медалью "За отвагу".

10 февраля 2024 года вдове и сыну были вручены "Золотая Звезда" Героя России и "Золотая Звезда" Героя ДНР, которыми Владимир Попов награжден посмертно.