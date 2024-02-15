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"Очень уважительное отношение": стало известно, почему бывшие "вагнеровцы" выбирают спецназ "Ахмат"

Более тысячи экс-сотрудников "Вагнера" перешли в отряд спецназа "Ахмат"

1:27
Силовые структуры » Военные новости

Командир отряда специального назначения "Ахмат" Апти Алаудинов рассказал, что под его командование добровольно перешли более тысяч экс-сотрудников ЧВК "Вагнер".

По словам Алаудинова, сегодня в его отряде уже три подразделения, состоящих из бывших "вагнеровцев". Недавно спецназ пополнили более тысячи экс-сотрудников ЧВК.

"Отдельно ещё два отряда у меня зашли в "Ахмат", подписали контракт с Министерством обороны. В одном 680 бойцов, в другом 380", — прокомментировал командир.

Он добавил, что "Ахмат" привлекает бойцов из "Вагнера" тем, что в спецназе "очень уважительное и серьёзное отношение". В декабре прошлого года стало известно, что из бывших "вагнеровцев" в "Ахмате" сформировали отдельный отряд, получивший название "Камертон". В его составе — группы штурмовиков, бронетехника, артиллерия. Вновь назначенный командир подразделения с позывным "Пресс", как пишет ТАСС, заявил что "музыкальный" отряд бережно хранит традиции и лучшие качества, привитые в "Вагнере", в том числе — подходы к решению боевых задач.

Специальный отряд быстрого реагирования "Ахмат" работает в составе Росгвардии, местом его постоянной дислокации является Чеченская республика. Отряд не только выполняет боевые задачи в ходе специальной военной операции, но и проводит эффективную подготовку добровольцев под руководством опытных командиров — участников СВО.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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