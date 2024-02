"Момент упущен". Военный эксперт Андрей Головатюк рассказал, когда нужно было начинать СВО на Украине

Специальную военную операцию на Украине нужно было начинать ещё в 2014 году. Об этом Pravda.Ru заявил военный эксперт, член президиума организации "Офицеры России" Андрей Головатюк.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0