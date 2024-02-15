"Момент упущен". Военный эксперт Андрей Головатюк рассказал, когда нужно было начинать СВО на Украине

Военный эксперт Головатюк: СВО на Украине нужно было начинать в 2014 году

Специальную военную операцию на Украине нужно было начинать ещё в 2014 году. Об этом Pravda.Ru заявил военный эксперт, член президиума организации "Офицеры России" Андрей Головатюк.

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"Тогда надо было решать эти все вопросы. Тогда бы и Херсонская область, и Одесса были готовы провести референдумы и дать отпор националистам, влиться в состав Российской Федерации. Тем более там были люди в руководстве этих регионов, которые симпатизировали Российской Федерации", — сказал он.

По его словам, после "Русской весны" украинское правительство провело ряд мероприятий: зачистили все регионы, поставили туда

руководителями этих субъектов практически националистов, лояльных к власти.

"И вот тогда момент был упущен", — сказал собеседник Pravda.Ru.

Кроме того, Головатюк, отвечая на вопрос, когда СВО может завершится, отметил, что все будет зависит оттого, как долго Запад сможет долго поставлять вооружение, боеприпасы ВСУ.

Потому что без поддержки. Запада они продержаться максимум месяц. Поэтому, я считаю, как только прекратится поддержка Запада, в течение месяца все прекратится, — заключил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин выразил сожаление, что СВО не началась раньше. По его словам, Россия полагалась на порядочность иностранных партнёров.