Шесть человек погибли, десять ранены при ракетном ударе по Белгороду

Telegram-канал "Срочно, Сейчас" проинформировал, что на настоящий момент жертвами сегодняшнего обстрела Белгорода стали 6 человек, 10 — ранены.
В результате ракетной атаки сильные повреждения получил торговый центр "Князь Владимир", в котором находится "Магнит" и аптека. Кроме того, пострадало здание школы № 42 на улице 60 лет Октября. На футбольном поле, которое располагается рядом с учебным заведением, спортсменов ранило осколками.
По информации Минобороны, обстрел вёлся из РСЗО RM-70 "Вампир".
"Дежурными средствами ПВО четырнадцать реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области", — проинформировали в пресс-службе ведомства.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил на территории Белгородского района ракетную опасность.
Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде.