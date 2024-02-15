Шесть человек погибли, десять ранены при ракетном ударе по Белгороду

ВСУ нанесли ракетный удар по ТЦ в Белгороде

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Telegram-канал "Срочно, Сейчас" проинформировал, что на настоящий момент жертвами сегодняшнего обстрела Белгорода стали 6 человек, 10 — ранены.

Фото: t.me/srochnow by Срочно, Сейчас is licensed under public domain

В результате ракетной атаки сильные повреждения получил торговый центр "Князь Владимир", в котором находится "Магнит" и аптека. Кроме того, пострадало здание школы № 42 на улице 60 лет Октября. На футбольном поле, которое располагается рядом с учебным заведением, спортсменов ранило осколками.

По информации Минобороны, обстрел вёлся из РСЗО RM-70 "Вампир".

"Дежурными средствами ПВО четырнадцать реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области", — проинформировали в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил на территории Белгородского района ракетную опасность.