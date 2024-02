Дмитрий Песков разъяснил свои слова о продолжительности СВО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал представителей прессы не выдёргивать из контекста его слова о времени проведения спецоперации, трансформировавшейся в войну против коллективного Запада, передаёт ТАСС.

Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0