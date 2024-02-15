Дмитрий Песков разъяснил свои слова о продолжительности СВО

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Пресс-секретарь президента РФ Песков попросил СМИ не выдёргивать из контекста его слова о сроках СВО

Силовые структуры » Военные новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал представителей прессы не выдёргивать из контекста его слова о времени проведения спецоперации, трансформировавшейся в войну против коллективного Запада, передаёт ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Песков попросил СМИ не выдёргивать из контекста его слова о сроках СВО
Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

Накануне в прессе появилось его высказывание, которое некоторыми было преподнесено как заявление о том, что СВО продлится дольше ожидаемого ранее.

"Надо полный текст читать. Ваши уважаемые СМИ слишком много публикуют фейков, выдирая что-то из контекста", — высказался пресс-секретарь.

Он пояснил, что спецоперацию начинали как комплекс мероприятий против нацистского киевского режима, но сейчас она призвана противостоять коллективному Западу и НАТО. Поэтому вооружённый конфликт "может продлиться дольше", но это не меняет сути поставленной цели. Он заключил, что ВС РФ выполнят все поставленные СВО задачи.

Ранее Песков подчёркивал, что все поставленные цели спецоперации сохраняют свою актуальность, они давно известны всем и за время её проведения не изменились.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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