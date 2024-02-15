В НАТО заявили о планах поставить Украине миллион беспилотников

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран альянса заявил о намерении поставить киевскому режиму миллион БПЛА, передаёт ТАСС.
"Группа союзников собралась вместе с целью поставить один миллион беспилотников Украине", — заявил чиновник.
Он добавил, что все государства Североатлантического альянса поставляют приблизительно 99% военной помощи Незалежной, а совокупная военная поддержка Киева со стороны блока достигла 100 млрд долларов. Генсек также напомнил, что Запад рассчитывает создать в Польше тренировочный центр для укронацистов.
До этого Столтенберг призвал западные страны вооружиться и готовиться к конфликту с РФ. По его словам, конфронтация может продлиться десятилетия. Он также заявил, что сейчас лучшей обороной является вложение в войска НАТО и помощь киевскому режиму.
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