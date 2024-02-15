В НАТО заявили о планах поставить Украине миллион беспилотников

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Генсек НАТО Столтенберг: блок планирует поставить ВСУ миллион беспилотников

Силовые структуры » Военные новости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран альянса заявил о намерении поставить киевскому режиму миллион БПЛА, передаёт ТАСС.

Генсек НАТО Столтенберг: блок планирует поставить ВСУ миллион беспилотников
Фото: norden.org by Johannes Jansson is licensed under Attribution 2.5 Denmark

"Группа союзников собралась вместе с целью поставить один миллион беспилотников Украине", — заявил чиновник.

Он добавил, что все государства Североатлантического альянса поставляют приблизительно 99% военной помощи Незалежной, а совокупная военная поддержка Киева со стороны блока достигла 100 млрд долларов. Генсек также напомнил, что Запад рассчитывает создать в Польше тренировочный центр для укронацистов.

До этого Столтенберг призвал западные страны вооружиться и готовиться к конфликту с РФ. По его словам, конфронтация может продлиться десятилетия. Он также заявил, что сейчас лучшей обороной является вложение в войска НАТО и помощь киевскому режиму.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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