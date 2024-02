В НАТО заявили о планах поставить Украине миллион беспилотников

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран альянса заявил о намерении поставить киевскому режиму миллион БПЛА, передаёт ТАСС.

Фото: norden.org by Johannes Jansson is licensed under Attribution 2.5 Denmark