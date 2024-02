"Ночью будет большой замес": ВСУ собирают силы, чтобы пойти на прорыв из Авдеевки, сообщает Telegram-канал Condottiero

По данным Telegram-канала Condottiero, подразделения ВСУ, оказавшиеся в полуокружении в Авдеевке, собирают силы для прорыва в ночь на пятницу.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic