"Ночью будет большой замес": ВСУ собирают силы, чтобы пойти на прорыв из Авдеевки, сообщает Telegram-канал Condottiero

ВСУ могут пойти на прорыв из Авдеевки

По данным Telegram-канала Condottiero, подразделения ВСУ, оказавшиеся в полуокружении в Авдеевке, собирают силы для прорыва в ночь на пятницу.

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"Ночью будет большой замес. ВСУ собирают силы на прорыв и разбить нам фланги", — говорится в сообщении.

По данным канала, соотношение сил в районе формирующегося авдеевского "котла" составляет четыре к одному в пользу Вооружённых сил РФ. Командование наших подразделений предусмотрело все варианты действий противника, включая возможную попытку прорыва, а также удар с внешней стороны кольца окружения для деблокады боевиков в Авдеевке.

"Танковый кулак готов, со стороны Донецкого аэропорта, но командование держит резерв. РФ прямо сейчас ровняет Химик и подходы к Авдеевке со стороны Орловки и Бердычей", — сообщает канал.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин вечером в четверг сообщил, что штурмовые подразделения ВС РФ перерезали дорогу из Авдеевки на Ласточкино, что ещё сильнее осложнит попытку отступления для ВСУ.