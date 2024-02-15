Washington Post сообщает о сдаче последнего укрепрайона в Авдеевке

Американское издание публикует сведения о сдаче Авдеевки

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бои в Авдеевке по сведениям американских журналистов из Washington Post входят в стадию завершения. Украинские войска в ближайшие дни или часы оставят коксохимический завод-последний укреплённый район в городе.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/42853

Сведения об успехах российских войск в Авдеевке подтверждаются отчасти и в российских телеграмм-каналах военкоров.

В то же время американское издательство намеренно может вводить в заблуждение собственную аудиторию, преувеличивая успех российских войск и угрозу украинским войскам. Это искажение информации может быть связано с попытками информационного давления на консерваторов в Конгрессе, которые блокируют выделение помощи киевскому режиму.

Американские политики и военные аналитики часто делают заявления о скорых успехах ВС РФ: о скором наступлении на Харьковском направлении, о якобы планирующемся весеннем наступлении российской армии на Киев, о неизбежности занятия Одессы. Эти заявления, с одной стороны призваны укрепить позиции сторонников поддержки Украины, с другой стороны-вселить в российскую общественность необоснованные ожидания.