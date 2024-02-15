Новость о наличии у России "космических ядерных бомб" дошла до Байдена

Президент Байден намерен вывести вопрос о космическом вооружении РФ на высший уровень

Американские СМИ в погоне за сенсацией придумали новую "страшилку" про нашу страну. "Россия запустила в космос ядерные ракеты, которые могут в любую минуту нанести удар по Америке"-примерно с такими заголовками выходят американские издания.

Фото: European Space Agency by Fraunhofer FHR

Слухи о появлении "серьёзной угрозы стратегической безопасности Америки" начались с заявления сенатора Майка Тёрнера, который потребовал "рассекретить сведения о новой угрозе из России".

Американским СМИ доподлинно неизвестно, предназначено ли "новое оружие" России для ударов из космоса по Земле ("Звезда смерти"), или это средство для поражения спутниковой орбитальной группировки.

Информационная кампания призвана укрепить позиции "ястребов" и сторонников "войны с Россией до последнего украинца".

В то же время военные эксперты отмечают, что создание спутникового оружия-вопрос времени. В эфире радио"Вести-FM" военный аналитик Михаил Ходарёнок говорил о том, что работы по разработке спутникового оружия в России непременно ведутся. В то же время для поражения спутниковой орбитальной группировки в условиях невесомости серьёзного вооружения не требуется.

Спутники и другие космические аппараты изготавливаются без учёта возможности военного поражения и очень уязвимы.

« В условиях околоземного пространства это оружие (мелкокалиберная пушка) будет чрезвычайно эффективным. Никаких мегабластеров, фотонных отражателей, каких-то устройств на новых физических принципах не нужно. Достаточно старой доброй малокалиберной пушки», – заметил эксперт.