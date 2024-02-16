Котёл вокруг Авдеевки смыкается, часть ВСУ уже попала в окружение

В Авдеевки смыкается "котёл", часть подразделений ВСУ уже в окружении

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вокруг Авдеевки смыкается "котёл", многие подразделения Вооружённых сил Украины уже попали в окружение.

Фото: flickr.com by The U.S. Army is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Накануне вечером российские войска взяли опорные пункты "Зенит" и "Чебурашка". Основные силы ВСУ были вынуждены отступить с позиций, однако выйти удалось не всем националистам.

По всей вероятности, завтра-послезавтра в плен попадёт много раненых националистов, поскольку раненых боевики просто-напросто побросали, когда бежали с позиций.

Армия Украины пытается беспорядочно отступать по грунтовке под обстрелом российских артиллеристов.