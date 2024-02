Котёл вокруг Авдеевки смыкается, часть ВСУ уже попала в окружение

Вокруг Авдеевки смыкается "котёл", многие подразделения Вооружённых сил Украины уже попали в окружение.

Фото: flickr.com by The U.S. Army is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic