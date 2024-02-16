Вокруг Авдеевки смыкается "котёл", многие подразделения Вооружённых сил Украины уже попали в окружение.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Накануне вечером российские войска взяли опорные пункты "Зенит" и "Чебурашка". Основные силы ВСУ были вынуждены отступить с позиций, однако выйти удалось не всем националистам.
По всей вероятности, завтра-послезавтра в плен попадёт много раненых националистов, поскольку раненых боевики просто-напросто побросали, когда бежали с позиций.
Армия Украины пытается беспорядочно отступать по грунтовке под обстрелом российских артиллеристов.
Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...