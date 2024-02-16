Эксперт: в моргах Харькова не осталось мест для гражданских

Марочко: морги Харькова переполнены телами украинских солдат из-за роста потерь ВСУ

В военных госпиталях и гражданских медицинских учреждениях Харькова катастрофически не хватает мест в моргах из-за высоких потерь ВСУ. В связи с этим, негде размещать тела умерших горожан. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, который поделился информацией из своих источников.

Фото: rusvesna.su

"Стало известно, что военные госпитали и гражданские медучреждения города Харькова испытывают острую нехватку мест в моргах. Под места хранения трупов уже используют хозпостройки и полуподвальные помещения. Данный факт связан с резким ростом потерь вооруженных формирований Украины не только в зоне боевых действий, но и в самом городе", — сказал он.

Российский военный эксперт добавил, что на сейчас медицинские учреждения и вовсе отказываются хранить тела умерших гражданских, даже тех, кто встретил свою смерть в больничной палате. В случае кончины близкого человека, харьковчане обязаны не позднее чем через сутки вывезти его. А тех, кто скончался вне больницы, после констатации факта смерти в морг вообще не везут.

Сказанное представителем ЛНР подтверждается сводками от Минобороны России, в которых отражены потери противника в Харьковской области. Так, за минувшие двое суток ВСУ потеряли 850 военнослужащих. И это только под Купянском и Красным Лиманом.