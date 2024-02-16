ВС РФ уничтожили чешскую ракетную установку, которая атаковала Белгород

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Военкор Евгений Поддубный: Армия России уничтожила обстрелявшую Белгород РСЗО Vampire ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

Известный военный журналист Евгений Поддубный в своём Telegram-канале проинформировал, что нашими военными из группировки прикрытия госграницы в ходе разведки был обнаружен расчёт РСЗО RM-70 Vampire, которым ВСУ обстреляли Белгород. Боевая машина вместе с личным составом дислоцировалась у Липцов в Харьковской области. В цель ударили с помощью ОТРК.

Военкор Евгений Поддубный: Армия России уничтожила обстрелявшую Белгород РСЗО Vampire ВСУ
Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 3.0

"В результате ликвидирован расчёт, боевая машина. В ходе удара имеются убитые и раненые среди личного состава врага, который находился в зоне поражения нашей ракеты”, — сообщил эксперт.

Он добавил, что разведка и ударные подразделения ВС РФ продолжат персональную охоту за террористами.

Напомним, укронацисты атаковали Белгородскую область накануне примерно в 12:30. Они применили РСЗО RM-70 Vampire производства Чехии. Жертвами агрессии против мирных граждан стали 7 человек.

Депутат ГД РФ Светлана Журова заявила, что целью ракетных ударов ВСУ по мирному населению в Белгороде и обстрела гражданской инфраструктуры было запугивание россиян.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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