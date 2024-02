ВС РФ уничтожили чешскую ракетную установку, которая атаковала Белгород

Известный военный журналист Евгений Поддубный в своём Telegram-канале проинформировал, что нашими военными из группировки прикрытия госграницы в ходе разведки был обнаружен расчёт РСЗО RM-70 Vampire, которым ВСУ обстреляли Белгород. Боевая машина вместе с личным составом дислоцировалась у Липцов в Харьковской области. В цель ударили с помощью ОТРК.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 3.0