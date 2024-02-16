Российские войска проводят тактическое окружение Авдеевки. До взятия ВСУ в котел осталось не больше 700 метров

Российские войска проводят тактическое окружение Авдеевки, выдавливая ВСУ из населенного пункта, сообщает Институт стратегических исследований (ISW).
Украинские националисты упорно держатся за населенный пункт. Несмотря на это, российская армия планомерно захватывает всё большую территорию города. На днях ВС РФ удалось продвинуться на северо-запад Авдеевки и отрезать коксохимический завод от центра города, а также взять под контроль укрепленные позиции противника на юге.
В настоящее время российские бойцы стремятся перерезать "дорогу жизни ВСУ" - промышленную зону между Индустриальным районом и железнодорожной линией. По этому пути проходит главное снабжение украинской армии. Эксперты сообщают, что российским войскам осталось не более 700 м, чтобы пересечь Индустриальный проспект и окончательно взять ВСУ в "котел".
Ранее украинские военные признали, что ситуация в Авдеевке еще хуже, чем в Бахмуте (Артемовске).
Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...