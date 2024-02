Российские войска проводят тактическое окружение Авдеевки. До взятия ВСУ в котел осталось не больше 700 метров

Российские войска проводят тактическое окружение Авдеевки, выдавливая ВСУ из населенного пункта, сообщает Институт стратегических исследований (ISW).

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Константин Морозов (Konstantin Morozov) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International