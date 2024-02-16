Возрастающий темп производства российской военной промышленности за последний год озадачивает страны НАТО.
Западные политики высказывают опасения относительно отрасли оборонного производства в России, которое развивается со скоростью, считаемой невозможной на Западе.
За прошлый год российская военная индустрия сумела произвести миллионы снарядов для артиллерии и сотни танков. В то же время, будущее Североатлантического альянса находится под вопросом из-за возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США, и его угроз по отношению к НАТО.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не имеет намерения нападать на страны НАТО, так как это не имеет никакого смысла.
Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...