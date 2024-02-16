В Североатлантическом альянсе забили тревогу из-за темпов производства военной промышленности России

В НАТО обеспокоены темпами производства военной промышленности РФ

Возрастающий темп производства российской военной промышленности за последний год озадачивает страны НАТО.

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Западные политики высказывают опасения относительно отрасли оборонного производства в России, которое развивается со скоростью, считаемой невозможной на Западе.

За прошлый год российская военная индустрия сумела произвести миллионы снарядов для артиллерии и сотни танков. В то же время, будущее Североатлантического альянса находится под вопросом из-за возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США, и его угроз по отношению к НАТО.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не имеет намерения нападать на страны НАТО, так как это не имеет никакого смысла.