Военные 119-й бригады ВСУ приняли решение сложить оружие из-за потерь

Военные 119-й бригады ВС Украины готовы сложить оружие из-за безразличия верховного руководства.
Группа военнослужащих 119-й бригады территориальной обороны ВС Украины обратилась к общественности через видео, в котором заявили о желании сложить оружие и выразили недовольство безразличием верховного руководства страны.
Видеообращение было опубликовано в украинском сегменте TikTok, однако неоднократно удалялось, а затем снова появлялось на других аккаунтах.
Обращение было написано на украинском языке и адресовано не только Владимиру Зеленскому, но и главкому ВСУ Валерию Залужному. На данный момент неизвестно, где сейчас находятся участники видео и какова их дальнейшая судьба.
Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...