Военные 119-й бригады ВСУ приняли решение сложить оружие из-за потерь

Военнослужащие 119-й бригады территориальной обороны ВСУ заявили о желании сложить оружие

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Военные 119-й бригады ВС Украины готовы сложить оружие из-за безразличия верховного руководства.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

Группа военнослужащих 119-й бригады территориальной обороны ВС Украины обратилась к общественности через видео, в котором заявили о желании сложить оружие и выразили недовольство безразличием верховного руководства страны.

Видеообращение было опубликовано в украинском сегменте TikTok, однако неоднократно удалялось, а затем снова появлялось на других аккаунтах.

Обращение было написано на украинском языке и адресовано не только Владимиру Зеленскому, но и главкому ВСУ Валерию Залужному. На данный момент неизвестно, где сейчас находятся участники видео и какова их дальнейшая судьба.