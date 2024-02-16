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Военные 119-й бригады ВСУ приняли решение сложить оружие из-за потерь

Военнослужащие 119-й бригады территориальной обороны ВСУ заявили о желании сложить оружие

0:44
Силовые структуры » Военные новости

Военные 119-й бригады ВС Украины готовы сложить оружие из-за безразличия верховного руководства.

Военнослужащие 119-й бригады территориальной обороны ВСУ заявили о желании сложить оружие
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

Группа военнослужащих 119-й бригады территориальной обороны ВС Украины обратилась к общественности через видео, в котором заявили о желании сложить оружие и выразили недовольство безразличием верховного руководства страны. 

Видеообращение было опубликовано в украинском сегменте TikTok, однако неоднократно удалялось, а затем снова появлялось на других аккаунтах. 

Обращение было написано на украинском языке и адресовано не только Владимиру Зеленскому, но и главкому ВСУ Валерию Залужному. На данный момент неизвестно, где сейчас находятся участники видео и какова их дальнейшая судьба.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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