В США призвали западных политиков признать невозможность победы Украины

Американский политолог Эндрю Лэтэм в своей публикации для The Hill призвал западных политиков открыто признать невозможность победы Украины, передаёт РИА Новости.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Светлана Джаббарова (Svetlana Dzhabbarova) is licensed under Attribution 4.0