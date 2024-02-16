В США призвали западных политиков признать невозможность победы Украины

The Hill: на Западе должны признать невозможность победы Украины над Россией

Американский политолог Эндрю Лэтэм в своей публикации для The Hill призвал западных политиков открыто признать невозможность победы Украины, передаёт РИА Новости.

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"Наблюдатели, которые с самого начала придерживались тезиса "Украина победит" до сих пор пребывают в иллюзии, еще более маниакальной, чем ранее, что существует путь к абсолютной победе Киева. Но его нет”, — отметил эксперт.

Он напомнил, что Российская Федерация по всем аспектам превосходит противника. ВС РФ лучше вооружены и сумели с лёгкостью приспособиться к происходящим на фронте событиям.

Аналитик призвал Запад перестать заблуждаться о продвижении украинских вооружённых сил и заставить киевские власти начать переговоры. Он подчеркнул, чем раньше политики по обе стороны Атлантики осознают превосходство РФ в конфликте, тем быстрее удастся достичь завершения "кровопролитной бойни".

В настоящее время ВС РФ активно наступают в районе населенного пункта Авдеевка в ДНР. Украинские войска постепенно покидают город, подготавливаясь к сдаче участка.