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Офицер отряда «Шторм» с позывным Лотос рассказал об изменениях в зоне СВО из-за активного применения дронов

Офицер отряда «Шторм» ВС РФ с позывным Лотос рассказал о борьбе с дронами в зоне спецоперации

Силовые структуры » Военные новости

Со слов военнослужащего из отряда «Шторм», известного по позывному Лотос, видно, что линия соприкосновения за последний период остается статичной. Однако, приоритетным стало противодействие беспилотникам. 

Офицер отряда «Шторм» ВС РФ с позывным Лотос рассказал о борьбе с дронами в зоне спецоперации
Фото: РИА Новости by Алексей Сухоруков

Все наши усилия сейчас направлены на развитие и совершенствование дронов, а также на разработку средств противодействия им. Принцип конфликта меняется, и та сторона, которая первой обзаведется технологией, способной изменить ход событий, будет в выигрыше», — прокомментировал боец.

Военнослужащий также подчеркнул, что российская армия имеет значительное преимущество благодаря своей промышленности и ресурсам. 

Напомним, специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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