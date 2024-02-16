Офицер отряда «Шторм» с позывным Лотос рассказал об изменениях в зоне СВО из-за активного применения дронов

Офицер отряда «Шторм» ВС РФ с позывным Лотос рассказал о борьбе с дронами в зоне спецоперации

Со слов военнослужащего из отряда «Шторм», известного по позывному Лотос, видно, что линия соприкосновения за последний период остается статичной. Однако, приоритетным стало противодействие беспилотникам.

Фото: РИА Новости by Алексей Сухоруков

Все наши усилия сейчас направлены на развитие и совершенствование дронов, а также на разработку средств противодействия им. Принцип конфликта меняется, и та сторона, которая первой обзаведется технологией, способной изменить ход событий, будет в выигрыше», — прокомментировал боец.

Военнослужащий также подчеркнул, что российская армия имеет значительное преимущество благодаря своей промышленности и ресурсам.

Напомним, специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года.