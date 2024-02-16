Офицер отряда «Шторм» с позывным Лотос рассказал об изменениях в зоне СВО из-за активного применения дронов

Со слов военнослужащего из отряда «Шторм», известного по позывному Лотос, видно, что линия соприкосновения за последний период остается статичной. Однако, приоритетным стало противодействие беспилотникам.
Все наши усилия сейчас направлены на развитие и совершенствование дронов, а также на разработку средств противодействия им. Принцип конфликта меняется, и та сторона, которая первой обзаведется технологией, способной изменить ход событий, будет в выигрыше», — прокомментировал боец.
Военнослужащий также подчеркнул, что российская армия имеет значительное преимущество благодаря своей промышленности и ресурсам.
Напомним, специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года.
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