ВС Украины официально подтвердили отступление из укрепрайона на юге от Авдеевки

Украинские вооруженные силы официально объявили об отступлении с укрепрайона "Зенит" на юге города Авдеевка. Об этом сообщил бригадный генерал Александр Тарнавский в своем Telegram-канале.
По его словам, решение было принято в связи с продолжающимся противостоянием и напряженной обстановкой на линии соприкосновения.
«После многих месяцев противостояния, командование ОСУВ приняло решение отойти с позиции „Зенит“ на юго-восточную окраину Авдеевки. Решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки», — пишет генерал.
В последнее время бои за Авдеевку стали особенно напряженными. Вооруженные силы Украины сталкиваются с недостатком боеприпасов и приостановкой помощи от США. В связи с этим, сдача города не исключается.
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