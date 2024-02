ВС Украины официально подтвердили отступление из укрепрайона на юге от Авдеевки

Украинские вооруженные силы официально объявили об отступлении с укрепрайона "Зенит" на юге города Авдеевка. Об этом сообщил бригадный генерал Александр Тарнавский в своем Telegram-канале.

