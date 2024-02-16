ВС Украины официально подтвердили отступление из укрепрайона на юге от Авдеевки

ВСУ объявили об отступлении из укрепрайона "Зенит" на юге Авдеевки

Украинские вооруженные силы официально объявили об отступлении с укрепрайона "Зенит" на юге города Авдеевка. Об этом сообщил бригадный генерал Александр Тарнавский в своем Telegram-канале.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

По его словам, решение было принято в связи с продолжающимся противостоянием и напряженной обстановкой на линии соприкосновения.

«После многих месяцев противостояния, командование ОСУВ приняло решение отойти с позиции „Зенит“ на юго-восточную окраину Авдеевки. Решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки», — пишет генерал.

В последнее время бои за Авдеевку стали особенно напряженными. Вооруженные силы Украины сталкиваются с недостатком боеприпасов и приостановкой помощи от США. В связи с этим, сдача города не исключается.