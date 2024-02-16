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Комбату "Пятнашки" Авидзбе предъявили обвинение в неисполнении приказа

Mash: На героя ДНР Ахру Авидзбу завели уголовное дело за неисполнение приказа

1:28
Силовые структуры » Военные новости

Telegram-канал Mash проинформировал, что в отношении полковника Ахры Авидзбы было возбуждено уголовное дело за "неисполнение приказа начальника в военное время" и за "отказ от участия в боевых действиях, повлёкшие тяжёлые последствия".

Mash: На героя ДНР Ахру Авидзбу завели уголовное дело за неисполнение приказа
Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Butko is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В ноябре 2023 года Абхаз был исключён из списка воинской части 34479 и переведён на ту же должность в другую военную часть. Военный деятель посчитал этот приказ незаконным, поэтому не явился в расположение. Командование решило, что поступок комбата не соответствует интересам службы и подрывает авторитет командира 1-го армейского корпуса ДНР. Следственным комитетом было заведено уголовное дело.

Однако в Telegram-канале BRIEF было опубликовано опровержение. В частности, источник в ДНР проинформировал, что ни о каком возбуждении уголовного дела против Абхаза на данный момент неизвестно. Однако источник сообщил, что Авидзба давно имеет крупные проблемы с военным руководством.

Известно, что в 2021 году комбата обвиняли в незаконном хранении оружия. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. Тогда Абхаз был осуждён на 3 года условно. После начала спецоперации ветеран войны в Донбассе вновь отправился в ДНР для участия в боевых действиях на российской стороне.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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