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Стрелок ВС РФ Феоктистов сбил украинский дрон-камиказе, затаившийся для удара

Российский военный Сергей Феоктистов сбил украинский дрон-камиказе

0:53
Силовые структуры » Военные новости

Во время боевого дежурства российский военный Сергей Феоктистов заметил и сбил беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины.

Российский военный Сергей Феоктистов сбил украинский дрон-камиказе
Фото: РИА Новости by Алексей Сухоруков

Как сообщает Минобороны РФ, Феоктистов выполнял задачу по контролю воздушного пространства для защиты своего подразделения.

Военное ведомство сообщило, что Феоктистов, находясь на наблюдательном посту, заметил украинский дрон-камикадзе, который производил разведку и ожидал подходящего момента для удара. Феоктистов удостоверился, что в воздушном пространстве отсутствуют российские беспилотные летательные аппараты, и классифицировал воздушную цель как беспилотник-камикадзе противника, который готовился нанести удар. 

Феоктистов оповестил личный состав, занимавшийся оборудованием оборонительных позиций, о появлении украинского дрона. Затем он успешно уничтожил цель, используя штатное оружие.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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