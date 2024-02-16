Ликвидирован командир штурмовой роты Юрий Михайлов из Львова в городе Авдеевка, сообщает автор Telegram-канала "Шёпот фронта" Руслан Татаринов.
Юрий Михайлов был награжден Золотым Крестом от Владимира Зеленского. Он был ликвидирован 16 февраля 2024 года.
Ранее стало известно о ликвидации командира элитного спецназа майора Андрея Литюги, известного под позывным "Хабиб".
Напомним, что специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Это событие оказало значительное влияние не только на Россию, но и на остальной мир. Президент Владимир Путин решил оказать помощь в защите населения республик ДНР и ЛНР из-за угрозы со стороны киевского режима.
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