В Авдеевке уничтожен командир штурмовой роты Юрий Михайлов из Львова, обладатель ордена от Зеленского

Ликвидирован командир штурмовой роты Юрий Михайлов из Львова в городе Авдеевка, сообщает автор Telegram-канала "Шёпот фронта" Руслан Татаринов.

