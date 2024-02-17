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Военный корреспондент Поддубный показал кадры с укрывшимися в Авдеевском коксохиме «азовцами»* и ударами по ним

Военкор Поддубный показал кадры с укрывшимися в Авдеевском коксохиме «азовцами»*

Силовые структуры » Военные новости

Группа боевиков из украинского националистического батальона «Азов»* найдена в подвале Авдеевского коксохимического завода, сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. 

Военкор Поддубный показал кадры с укрывшимися в Авдеевском коксохиме «азовцами»*
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

Поддубный отметил, что боевики, скрывающиеся в подвалах, понимают, что сдаваться не вариант, их единственный шанс - это оставаться на скрытном месте. Российские военные продолжают успешно освобождать территорию, несмотря на попытки боевиков укрыться в подземелье. 

Ранее сообщалось о значительных потерях среди боевиков «Азова» в боях под Авдеевкой.

* Националистический украинский батальон «Азов» внесен в РФ в перечень террористических и экстремистских группировок.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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