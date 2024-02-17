Военный корреспондент Поддубный показал кадры с укрывшимися в Авдеевском коксохиме «азовцами»* и ударами по ним

Группа боевиков из украинского националистического батальона «Азов»* найдена в подвале Авдеевского коксохимического завода, сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.
Поддубный отметил, что боевики, скрывающиеся в подвалах, понимают, что сдаваться не вариант, их единственный шанс - это оставаться на скрытном месте. Российские военные продолжают успешно освобождать территорию, несмотря на попытки боевиков укрыться в подземелье.
Ранее сообщалось о значительных потерях среди боевиков «Азова» в боях под Авдеевкой.
* Националистический украинский батальон «Азов» внесен в РФ в перечень террористических и экстремистских группировок.
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