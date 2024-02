Военный корреспондент Поддубный показал кадры с укрывшимися в Авдеевском коксохиме «азовцами»* и ударами по ним

Группа боевиков из украинского националистического батальона «Азов»* найдена в подвале Авдеевского коксохимического завода, сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website