Военный корреспондент Поддубный показал кадры с укрывшимися в Авдеевском коксохиме «азовцами»* и ударами по ним

Военкор Поддубный показал кадры с укрывшимися в Авдеевском коксохиме «азовцами»*

Группа боевиков из украинского националистического батальона «Азов»* найдена в подвале Авдеевского коксохимического завода, сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

Поддубный отметил, что боевики, скрывающиеся в подвалах, понимают, что сдаваться не вариант, их единственный шанс - это оставаться на скрытном месте. Российские военные продолжают успешно освобождать территорию, несмотря на попытки боевиков укрыться в подземелье.

Ранее сообщалось о значительных потерях среди боевиков «Азова» в боях под Авдеевкой.

* Националистический украинский батальон «Азов» внесен в РФ в перечень террористических и экстремистских группировок.