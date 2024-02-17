Самолеты ВВС России нанесли авиаудар по вооруженным силам Украины на Донецком направлении

На Донецком направлении российская штурмовая авиация нанесла удар по замаскированным силам и технике Вооруженных сил Украины.
По данным Минобороны, экипажи истребителей Су-25 выпустили неуправляемые ракеты по объектам противника, корректируемые передовыми авиационными наводчиками.
Для избежания ракетных ударов самолеты совершили маневр "змейка", отстреливая ложные тепловые цели. После успешной миссии летчики вернулись на базу.
Напомним, конфликт между Россией и Украиной начался в феврале 2022 года. Тогда президент РФ Владимир Путин ответил на просьбы глав ДНР и ЛНР о помощи в связи с агрессией киевского режима и объявил о начале специальной военной операции. (СВО).
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