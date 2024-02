Владимир Зеленский отреагировал на решение командующего ВСУ Александра Сырского вывести войска из Авдеевки

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил решение командования Вооруженных Сил Украины отвести войска из Авдеевки.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International