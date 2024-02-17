Владимир Зеленский отреагировал на решение командующего ВСУ Александра Сырского вывести войска из Авдеевки

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ выводят подразделения из Авдеевки

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил решение командования Вооруженных Сил Украины отвести войска из Авдеевки.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Заявление было сделано на Мюнхенской конференции по безопасности. Он отметил, что это решение направлено на спасение жизней солдат ВСУ и позволит избежать окружения.

Главком ВСУ Александр Сырский объявил об отходе из Авдеевки накануне. Украинские военные сообщили о критической ситуации в городе, отметив, что ресурсы и боеприпасы на исходе. Пентагон также подтвердил сложность положения украинских военных на этом направлении.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в ответ на обращение лидеров Донбасских республик. Россия призывает к самоопределению народов Украины, отмечая, что не планирует оккупировать ее территории.