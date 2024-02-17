Недавно секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что "нужно быть менее категоричным в обвинениях украинской стороны в крушении российского самолёта Ил-76. Он также высказал сомнения в наличии на борту украинских военнопленных.
В интервью для РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал это заявление.
"Ситуация с Ил-76 выставляет украинский режим в самом худшем свете как ни посмотри. Вот там и выдумывают самые нелепые ложные версии для оправдания себя. Врут изо всех сил — терять-то им нечего", — высказался он.
Ранее глава РФ Владимир Путин проинформировал, что украинской разведке было известно о наличии украинских граждан на борту и тем не менее укронацисты нанесли удар, что является преступлением. Результаты экспертизы показали, что воздушное судно было сбито ракетами системы Patriot.
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