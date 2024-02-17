Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Вооруженных сил Украины Тарнавский рассказал о бегстве боевиков ВСУ под Авдеевкой

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Александр Тарнавский заявил, что солдаты ВСУ попадают в плен при отступлении из Авдеевки

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Силовые структуры » Военные новости

Александр Тарнавский заявил, что украинские войска отходят с разрушенных позиций в Авдеевке и закрепляются на новых. Однако при отходе часть бойцов попадает в плен.

Александр Тарнавский заявил, что солдаты ВСУ попадают в плен при отступлении из Авдеевки
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В черте города продолжаются тяжелые бои, украинская сторона перебрасывает в район Авдеевку резервы и осуществляет эвакуацию раненых. Вчера генерал заявил, что новые позиции готовятся с учетом всех возможных сценариев, назвав ситуацию в Авдеевке сложной, но контролируемой.

Сегодня же главком ВСУ Александр Сырский заявил о решении вывести подразделения ВС Украины из Авдеевки. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил это решение в Мюнхене.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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