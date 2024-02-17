Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Вооруженных сил Украины Тарнавский рассказал о бегстве боевиков ВСУ под Авдеевкой

Александр Тарнавский заявил, что украинские войска отходят с разрушенных позиций в Авдеевке и закрепляются на новых. Однако при отходе часть бойцов попадает в плен.
В черте города продолжаются тяжелые бои, украинская сторона перебрасывает в район Авдеевку резервы и осуществляет эвакуацию раненых. Вчера генерал заявил, что новые позиции готовятся с учетом всех возможных сценариев, назвав ситуацию в Авдеевке сложной, но контролируемой.
Сегодня же главком ВСУ Александр Сырский заявил о решении вывести подразделения ВС Украины из Авдеевки. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил это решение в Мюнхене.
Чтобы фикус Бенджамина не терял листья, прислушайтесь к этим рекоменлациям.