Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Вооруженных сил Украины Тарнавский рассказал о бегстве боевиков ВСУ под Авдеевкой

Александр Тарнавский заявил, что украинские войска отходят с разрушенных позиций в Авдеевке и закрепляются на новых. Однако при отходе часть бойцов попадает в плен.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International