Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Вооруженных сил Украины Тарнавский рассказал о бегстве боевиков ВСУ под Авдеевкой

Александр Тарнавский заявил, что солдаты ВСУ попадают в плен при отступлении из Авдеевки

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Александр Тарнавский заявил, что украинские войска отходят с разрушенных позиций в Авдеевке и закрепляются на новых. Однако при отходе часть бойцов попадает в плен.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В черте города продолжаются тяжелые бои, украинская сторона перебрасывает в район Авдеевку резервы и осуществляет эвакуацию раненых. Вчера генерал заявил, что новые позиции готовятся с учетом всех возможных сценариев, назвав ситуацию в Авдеевке сложной, но контролируемой.

Сегодня же главком ВСУ Александр Сырский заявил о решении вывести подразделения ВС Украины из Авдеевки. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил это решение в Мюнхене.