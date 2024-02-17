Поступила информация о полном взятии Авдеевки российскими войсками

Сообщается о полном взятии Авдеевки российской армией

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Поступает информация о полном взятии города Авдеевка российской армией.

Фото: Телеграм Юрий Котенок

Об этом сообщает большинство мировых СМИ, ссылаясь на актуальные карты боёв на Донбассе.

Международные ресурсы подтверждают взятие Коксохима. Наши бойцы пока не спешат с сенсациями, отмечая, что в городе вовсю идёт зачистка укреплений ВСУ.

Многие утверждают, что после взятия Авдеевки ВС РФ штурмуют Ласточкино. Вряд ли националисты долго продержатся там, посёлок находится под огневым контролем российской армии, находящейся на коксохимическом заводе и в соседних районах.