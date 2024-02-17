Поступает информация о полном взятии города Авдеевка российской армией.
Об этом сообщает большинство мировых СМИ, ссылаясь на актуальные карты боёв на Донбассе.
Международные ресурсы подтверждают взятие Коксохима. Наши бойцы пока не спешат с сенсациями, отмечая, что в городе вовсю идёт зачистка укреплений ВСУ.
Многие утверждают, что после взятия Авдеевки ВС РФ штурмуют Ласточкино. Вряд ли националисты долго продержатся там, посёлок находится под огневым контролем российской армии, находящейся на коксохимическом заводе и в соседних районах.
Древние цивилизации охотно хранят свои тайны, и одной из самых загадочных достопримечательностей являются египетские пирамиды, признанные одним из чудес света.