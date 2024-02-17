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Поступила информация о полном взятии Авдеевки российскими войсками

Сообщается о полном взятии Авдеевки российской армией

0:37
Силовые структуры

Поступает информация о полном взятии города Авдеевка российской армией.

Сообщается о полном взятии Авдеевки российской армией
Фото: Телеграм Юрий Котенок

Об этом сообщает большинство мировых СМИ, ссылаясь на актуальные карты боёв на Донбассе.

Международные ресурсы подтверждают взятие Коксохима. Наши бойцы пока не спешат с сенсациями, отмечая, что в городе вовсю идёт зачистка укреплений ВСУ.

Многие утверждают, что после взятия Авдеевки ВС РФ штурмуют Ласточкино. Вряд ли националисты долго продержатся там, посёлок находится под огневым контролем российской армии, находящейся на коксохимическом заводе и в соседних районах.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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