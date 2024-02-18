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"С глаз спадает пелена": плен меняет солдат ВСУ

Губернатор Сальдо: с пленными солдатами ВСУ происходят заметные перемены

Силовые структуры » Военные новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью для РИА Новости заявил, что с пленными украинскими боевиками происходят сильные перемены.

Губернатор Сальдо: с пленными солдатами ВСУ происходят заметные перемены
Фото: kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"У них как будто пелена сходит с глаз: они видят, что россияне совершенно не такие, как врёт киевская пропаганда", — отметил политик.

Он добавил, что в России заботятся о раненых, содержат пленных в человеческих условиях. Губернатор сообщил, что многие бывшие защитники киевского режима в психологическом плане начинают ощущать себя более комфортно. По словам пленных, русские выгодно отличающихся своими моральными качествами от недавнего окружения. Некоторые украинские военные, попав в плен, переходят на сторону РФ и идут на службу в российские войска.

Сейчас пока под российским контролем находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе столицу региона, удерживают украинские подразделения.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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