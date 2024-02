"С глаз спадает пелена": плен меняет солдат ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью для РИА Новости заявил, что с пленными украинскими боевиками происходят сильные перемены.

Фото: kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0