Пасков: герои нашей Авдеевской операции обязательно будут награждены

Министерство обороны готовит списки военных, участвовавших в освобождении Авдеевки для награждения

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В Кремле сообщили, что Министерство обороны составляет списки на награждение бойцов и летчиков, которые принимали участие в операции по освобождению Авдеевки.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0 Licence

"В настоящее время министерство обороны готовит персональные списки на награждение бойцов, которые принимали участие по операции по взятию Авдеевки", — сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь уточнил, что в списки войдут бойцы из всех подразделений, которые участвовали в освобождении города Авдеевка, и в том числе доблестный летный состав, все герои операции будут обязательно награждены.

Песков напомнил, что президент уже отправил телеграмму командующему группировкой войск "Центр" генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, и хотя пилоты в ней не упоминались, Владимир Путин особо отметил работу российских ВКС.