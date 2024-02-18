Пасков: герои нашей Авдеевской операции обязательно будут награждены

В Кремле сообщили, что Министерство обороны составляет списки на награждение бойцов и летчиков, которые принимали участие в операции по освобождению Авдеевки.
"В настоящее время министерство обороны готовит персональные списки на награждение бойцов, которые принимали участие по операции по взятию Авдеевки", — сказал Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь уточнил, что в списки войдут бойцы из всех подразделений, которые участвовали в освобождении города Авдеевка, и в том числе доблестный летный состав, все герои операции будут обязательно награждены.
Песков напомнил, что президент уже отправил телеграмму командующему группировкой войск "Центр" генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, и хотя пилоты в ней не упоминались, Владимир Путин особо отметил работу российских ВКС.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.