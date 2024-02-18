Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что военнослужащие ВСУ, укрывающиеся в подвалах Авдеевского Коксохимического завода предпочитают жизнь и сдаются в плен российским бойцам.
"Сейчас идет интенсивная зачистка территории авдеевского коксохима от украинских войск. В этом случае вооруженные формирования Украины, наученные мариупольскими событиями, не оказывают особого сопротивления", — сообщил Игорь Кимаковский.
Советник также отметил, что в большинстве случаев боевики ВСУ не оказывают сопротивление. Выбравших жизнь и сложивших оружие солдат выводят с территории завода. Сообщается, что в городе остались разрозненные брошенные их командирами отряды. Российские силы в настоящее время проводят операцию по зачистке Авдеевки от уцелевших боевиков.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.