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Советник главы ДНР заявил об отсутствии особого сопротивления ВСУ на Авдеевском коксохимзаводе

В ДНР рассказали, что ВСУ не оказывают особого сопротивления на Авдеевском коксохимическом заводе

Силовые структуры » Военные новости

Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что военнослужащие ВСУ, укрывающиеся в подвалах Авдеевского Коксохимического завода предпочитают жизнь и сдаются в плен российским бойцам.

В ДНР рассказали, что ВСУ не оказывают особого сопротивления на Авдеевском коксохимическом заводе
Фото: flickr.com by President Of Ukraine

"Сейчас идет интенсивная зачистка территории авдеевского коксохима от украинских войск. В этом случае вооруженные формирования Украины, наученные мариупольскими событиями, не оказывают особого сопротивления", — сообщил Игорь Кимаковский.

Советник также отметил, что в большинстве случаев боевики ВСУ не оказывают сопротивление. Выбравших жизнь и сложивших оружие солдат выводят с территории завода. Сообщается, что в городе остались разрозненные брошенные их командирами отряды. Российские силы в настоящее время проводят операцию по зачистке Авдеевки от уцелевших боевиков.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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