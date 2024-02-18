Советник главы ДНР заявил об отсутствии особого сопротивления ВСУ на Авдеевском коксохимзаводе

В ДНР рассказали, что ВСУ не оказывают особого сопротивления на Авдеевском коксохимическом заводе

Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что военнослужащие ВСУ, укрывающиеся в подвалах Авдеевского Коксохимического завода предпочитают жизнь и сдаются в плен российским бойцам.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine

"Сейчас идет интенсивная зачистка территории авдеевского коксохима от украинских войск. В этом случае вооруженные формирования Украины, наученные мариупольскими событиями, не оказывают особого сопротивления", — сообщил Игорь Кимаковский.

Советник также отметил, что в большинстве случаев боевики ВСУ не оказывают сопротивление. Выбравших жизнь и сложивших оружие солдат выводят с территории завода. Сообщается, что в городе остались разрозненные брошенные их командирами отряды. Российские силы в настоящее время проводят операцию по зачистке Авдеевки от уцелевших боевиков.