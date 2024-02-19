Семь килограммов взрывчатки нёс на борту британский беспилотник, нацеленный на объект в Мариуполе

Британский беспилотник с внушительным грузом взрывчатки перехвачен в ДНР

1:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры ФСБ

УФСБ по Донецкой Народной Республике сообщило об успешном перехвате беспилотника-камикадзе, снаряжённого семью килограммами взрывчатки.

Фото: flickr.com by Alan Wilson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По данным специалистов госбезопасности, на территории ДНР перехвачен британский реактивный беспилотный летательный аппарат Banshee Jet-80. Он был запущен с подконтрольной Украине территории и был нацелен на один из крупных гражданских объектов на территории Мариуполя — об этом говорит расшифровка траектории полёта БПЛА-камикадзе. В случае попадания в цель ущерб мог быть значительным, британский беспилотник был снаряжён семьи килограммами взрывчатого вещества.

Специалистам удалось перехватить управление над БПЛА и посадить его в безопасном месте, после чего взрывотехники обезвредили заряд и уничтожили его на месте.

Banshee Jet-80 представляет собой беспилотный летательный аппарат с двумя реактивными двигателями, развивающий скорость до 180 метров в секунду. Время в полёте составляет до 45 минут. Беспилотник британского производства может использоваться и на суше, и на море. Таким образом, Banshee Jet-80 способен поражать цели в радиусе до 100 километров от точки запуска, следуя по сложной траектории, заранее запрограммированной по GPS-точкам.