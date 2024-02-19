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Военнослужащие из стран НАТО участвуют в боевых действиях на Украине под видом наёмных специалистов

Генштаб: военные НАТО воюют на Украине под видом наёмников

Силовые структуры » Военные новости

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской рассказал в интервью газете "Красная звезда", что солдаты и офицеры из стран НАТО принимают участие в конфликте на Украине под видом иностранных наёмников.

Генштаб: военные НАТО воюют на Украине под видом наёмников
Фото: dvidshub.net by Staff Sgt. Steven Colvin is licensed under Public domain

Рудской заявил, что поддержка со стороны стран Запада обеспечивает "живучесть" поддерживаемых националистами властей Украины. Помощь "партнёров" не ограничивается выделением Киеву финансирования, подпитывающего его военные амбиции. США и их соратники по НАТО занимаются подготовкой боевиков ВСУ, оказывают услуги по организации работы систем связи, предоставляют разведывательную информацию. Генерал подчеркнул, что сегодня на Украине действуют "советники", "военспецы" и обычные боевики из разных стран, в том числе — входящих в Североатлантический альянс и официально не участвующих в конфликте.

"Натовские военнослужащие под видом наёмников участвуют в боевых действиях. Они управляют комплексами ПФО, ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов", — рассказал представитель Генштаба.

Генерал добавил, что офицеры НАТО принимают непосредственное участие в подготовке военных операций украинской армии.

Ранее председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов сообщил, что в регионе фиксируются радиоперехваты на польском и английском языках. По его словам, это свидетельствует о присутствии иностранцев в рядах ВСУ. Как сообщало Минобороны РФ, на фоне острой нехватки личного состава и затруднений при проведении мобилизации, Киев в последнее время значительно нарастил усилия по вербовке граждан других стран. Основной поток их идёт из США и Канады, но "солдаты удачи" прибывают также из Южной Америки, стран Ближнего Востока и Азии. Многие из них не представляют реалий украинского конфликта и разрывают контракты после первых столкновений с российской армией. Кроме того, ВС РФ продолжают наносить точечные удары по местам расположения иностранных наёмников.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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