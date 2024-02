Военнослужащие из стран НАТО участвуют в боевых действиях на Украине под видом наёмных специалистов

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской рассказал в интервью газете "Красная звезда", что солдаты и офицеры из стран НАТО принимают участие в конфликте на Украине под видом иностранных наёмников.

Фото: dvidshub.net by Staff Sgt. Steven Colvin is licensed under Public domain