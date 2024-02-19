Успехи России заставили западных лидеров нервничать: на конференции по безопасности царило уныние

Евросоюз признал, что не может утолить снарядный голод украинской армии

Успешное продвижение России на поле боя заставило западных лидеров нервничать. Несмотря на то, что киевский режим твердит о снарядном голоде в украинской армии, Европейский союз не в состоянии согласовать совместный выпуск и своевременную поставку боеприпасов.

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Британское издание "Financial Times" пишет, что нынешняя встреча по международной безопасности прошла в атмосфере уныния и негодования по поводу срыва графика поставок. Если еще год назад все союзники были настроены оптимистично, то сейчас пришло осознание, что решить проблемы с обеспечением ВСУ боеприпасами не удалось.

И это на фоне успехов России на поле боя, которые в большой степени обусловлены тем, что страна смогла обогнать совокупный потенциал Запада в производстве оружия и российские войска способны нанести поражение украинской армии. Йенс Столтенберг, апеллируя к этой угрозе, в очередной раз потребовал денег у США.

В связи с этим обстоятельством страны Запада принялись обвинять друг друга в сложившейся ситуации. Так, генеральный секретарь НАТО — Йенс Столтенберг — упрекает Вашингтон в медлительности, а Жозеп Боррель, обвинил в том же самом Евросоюз.