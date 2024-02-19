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Успехи России заставили западных лидеров нервничать: на конференции по безопасности царило уныние

Евросоюз признал, что не может утолить снарядный голод украинской армии

Силовые структуры » Военные новости

Успешное продвижение России на поле боя заставило западных лидеров нервничать. Несмотря на то, что киевский режим твердит о снарядном голоде в украинской армии, Европейский союз не в состоянии согласовать совместный выпуск и своевременную поставку боеприпасов.

Евросоюз признал, что не может утолить снарядный голод украинской армии
Фото: https://t.me/RVvoenkor/20578

Британское издание "Financial Times" пишет, что нынешняя встреча по международной безопасности прошла в атмосфере уныния и негодования по поводу срыва графика поставок. Если еще год назад все союзники были настроены оптимистично, то сейчас пришло осознание, что решить проблемы с обеспечением ВСУ боеприпасами не удалось.

И это на фоне успехов России на поле боя, которые в большой степени обусловлены тем, что страна смогла обогнать совокупный потенциал Запада в производстве оружия и российские войска способны нанести поражение украинской армии. Йенс Столтенберг, апеллируя к этой угрозе, в очередной раз потребовал денег у США.

В связи с этим обстоятельством страны Запада принялись обвинять друг друга в сложившейся ситуации. Так, генеральный секретарь НАТО — Йенс Столтенберг — упрекает Вашингтон в медлительности, а Жозеп Боррель, обвинил в том же самом Евросоюз.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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