Успешное продвижение России на поле боя заставило западных лидеров нервничать. Несмотря на то, что киевский режим твердит о снарядном голоде в украинской армии, Европейский союз не в состоянии согласовать совместный выпуск и своевременную поставку боеприпасов.
Британское издание "Financial Times" пишет, что нынешняя встреча по международной безопасности прошла в атмосфере уныния и негодования по поводу срыва графика поставок. Если еще год назад все союзники были настроены оптимистично, то сейчас пришло осознание, что решить проблемы с обеспечением ВСУ боеприпасами не удалось.
И это на фоне успехов России на поле боя, которые в большой степени обусловлены тем, что страна смогла обогнать совокупный потенциал Запада в производстве оружия и российские войска способны нанести поражение украинской армии. Йенс Столтенберг, апеллируя к этой угрозе, в очередной раз потребовал денег у США.
В связи с этим обстоятельством страны Запада принялись обвинять друг друга в сложившейся ситуации. Так, генеральный секретарь НАТО — Йенс Столтенберг — упрекает Вашингтон в медлительности, а Жозеп Боррель, обвинил в том же самом Евросоюз.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.