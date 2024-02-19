"Лишить возможности обстреливать": Пушилин призвал отодвигать украинские войска дальше

Глава ДНР Пушилин призвал отодвигать ВСУ дальше

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что освобождение Авдеевки намного снижает обстрелы многих районов Донбасса, передаёт РИА Новости. Но политик отметил, что у защитников киевской хунты ещё остались возможности атаковать населённые пункты ДНР "с учётом поставок дальнобойных ракет странами Запада".

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России is licensed under Attribution 3.0

"Противника нужно отодвигать дальше, чтобы у него не было возможности обстреливать гражданские объекты и наносить вред мирному населению", — отметил он.

Группировка войск "Центр" полностью освободила Авдеевку и продвинулась на 8,6 км, проинформировало МО РФ. Площадь освобождённой территории составила 31,75 кв. км, а враг потерял более 1 500 боевиков.