На Авдеевском направлении у ВСУ сложилась весьма тяжёлая ситуация — российская армия атакует широким фронтом.
В связи с этим новый главком украинской армии Александр Сырский издал очередной "гениальный" приказ.
Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент".
"Наш источник в Генштабе сообщил, что Сырский отдал приказ перебросить резервы с Киевской области под Авдеевку, чтобы не допустить обрушение фронта. После падения города ситуация там критическая, а новые линии обороны серьёзно никто не возводил, только окопы и минные поля", — пишет украинский портал.
Главнокомандующий ВСУ с кличкой "Генерал 200" изо всех сил пытается доказать, что он оправдывает полностью своё прозвище, подытожил канал.
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