Пушилин сообщил, что при взятии Авдеевки было пленено множество солдат ВСУ

Глава ДНР доложил о большом количестве пленных после взятия Авдеевки

Денис Пушилин-глава ДНР, сделал ряд заявлений по поводу взятия Авдеевки. В частности, он отметил, что в ходе боёв за город в последние дни было взято большое количество пленных.

Фото: nova24.uz

17 февраля министерство обороны доложило о полном взятии Авдеевки. Бои непосредственно за овладение городом продолжались с декабря 2023 года, когда началась операция по окружению города. В феврале были перерезаны транспортные пути к городу из Украины. В итоге в связи с угрозой окружения части ВСУ начали беспорядочное отступление. Позже был дан официальный приказ об отступлении, но упорядоченного отхода уже не было. Несколькими часами позже был взят коксохимический комбинат-последний укрепрайон ВСУ в городе.

Авдеевка была одной из наиболее укреплённых крепостей в Донбассе. Из этого пригорода Донецка постоянно велись обстрелы по гражданским объектам ДНР.

Падение Авдеевки привело к снижению морального духа украинских солдат.