"Открывает возможность отодвинуть фронт от Донецка". Военный эксперт Живов рассказал, что даст ВС РФ освобождение Авдеевки

Военный эксперт Живов: взятие Авдеевки открывает возможность отодвинуть фронт от Донецка

Взятие под контроль Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) откроет для Вооружённых сил России возможность отодвинуть фронт от Донецка, тем самым прекратить обстрелы города. Об этом Pravda.Ru заявил военный эксперт Алексей Живов.

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"Дальше будет необходимо либо продвигаться на юг и срезать позиции противника на южном направлении. Там основной населенный пункт — это Угледар. Либо продвигаться на север и срезать выступ, который выходит к Горловке. Это так называемый поселок Нью-Йорк, откуда обстреливается Горловка, Ясиноватая и так далее. Либо зайти во фланг и тыл украинской группировки, продвигаясь к славяно-краматорской агломерации. Там между Авдеевкой и вот это большой славяно-краматорской агломерации, которая из себя представляет несколько городов, находящихся друг с другом рядом, в принципе, около 20 км полей и лесхозов", — сказал он.

По словам собеседника Pravda.Ru, противнику там не за что будет зацепиться, а с учетом того, что "в каком-то смысле панически бежал из Авдеевки, у него и времени, и возможности зацепиться за какие-то промежуточные оборонительные рубежи нет". При этом Живов отметил, что после взятия Авдеевки говорить о полном освобождении ДНР пока говорить рано.

Если говорить о полном освобождении, то до этого еще достаточно далеко. Там необходимо преодолеть еще целый ряд серьезных укреплений населенных пунктов, чтобы выбить противника с Донбасса. Таких операций, как Авдеевка, нужно будет провести ещё несколько штук. Сейчас армия динамично продвигается к следующим населенным пунктам. Есть вероятность, что она на плечах противника сможет еще заскочить в несколько населенных пунктов, — заключил он.

Министр обороны России Сергей Шойгу в субботу, 17 февраля, доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии под контроль группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева города Авдеевка в Донецкой народной республики (ДНР).