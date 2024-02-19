"Открывает возможность отодвинуть фронт от Донецка". Военный эксперт Живов рассказал, что даст ВС РФ освобождение Авдеевки

Взятие под контроль Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) откроет для Вооружённых сил России возможность отодвинуть фронт от Донецка, тем самым прекратить обстрелы города. Об этом Pravda.Ru заявил военный эксперт Алексей Живов.
"Дальше будет необходимо либо продвигаться на юг и срезать позиции противника на южном направлении. Там основной населенный пункт — это Угледар. Либо продвигаться на север и срезать выступ, который выходит к Горловке. Это так называемый поселок Нью-Йорк, откуда обстреливается Горловка, Ясиноватая и так далее. Либо зайти во фланг и тыл украинской группировки, продвигаясь к славяно-краматорской агломерации. Там между Авдеевкой и вот это большой славяно-краматорской агломерации, которая из себя представляет несколько городов, находящихся друг с другом рядом, в принципе, около 20 км полей и лесхозов", — сказал он.
По словам собеседника Pravda.Ru, противнику там не за что будет зацепиться, а с учетом того, что "в каком-то смысле панически бежал из Авдеевки, у него и времени, и возможности зацепиться за какие-то промежуточные оборонительные рубежи нет". При этом Живов отметил, что после взятия Авдеевки говорить о полном освобождении ДНР пока говорить рано.
Если говорить о полном освобождении, то до этого еще достаточно далеко. Там необходимо преодолеть еще целый ряд серьезных укреплений населенных пунктов, чтобы выбить противника с Донбасса. Таких операций, как Авдеевка, нужно будет провести ещё несколько штук. Сейчас армия динамично продвигается к следующим населенным пунктам. Есть вероятность, что она на плечах противника сможет еще заскочить в несколько населенных пунктов, — заключил он.
Министр обороны России Сергей Шойгу в субботу, 17 февраля, доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии под контроль группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева города Авдеевка в Донецкой народной республики (ДНР).
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