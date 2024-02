"Открывает возможность отодвинуть фронт от Донецка". Военный эксперт Живов рассказал, что даст ВС РФ освобождение Авдеевки

Взятие под контроль Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) откроет для Вооружённых сил России возможность отодвинуть фронт от Донецка, тем самым прекратить обстрелы города. Об этом Pravda.Ru заявил военный эксперт Алексей Живов.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by The Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0