В районе Краматорска и Купянска установлены ёмкости с химикатами для сдерживания российских войск

ВСУ готовятся к использованию химикатов в полосе наступления армии РФ

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что украинские власти готовятся к использованию отравляющих веществ в полосе наступления российской армии.

По словам Кириллова, в ВСУ придумали новую тактику для сдерживания армии РФ. Согласно задумке украинских террористов, в полосе наступления российских подразделений будут взрывать ёмкости с аммиаком и синильной кислотой. "Химическое оружие" уже доставлено в те районы, где Украина чувствует себя особенно неуверенно. Проводя такие атаки, Киев рассчитывает выгадать время на строительство оборонительных рубежей.

"С сентября по октября 2023 года химикаты были доставлены в район городов Краматорск и Купянск, их планируется разместить на основных транспортных развязках", — сообщил Кириллов.

Он добавил, что подтверждением этой информации может послужить факт создания Украиной резервов средств противохимической защиты, включающих специальные препараты, противогазы и прочее.

Синильная кислота считается одним из опаснейших химических веществ на планете. По токсичности она превосходит большинство известных ядов. При вдыхании её паров в высокой концентрации смерть наступает практически мгновенно. Аммиак относится к удушающим и нейротропным веществам, попадая в органы дыхания человека, он вызывает отёк лёгких и критические повреждения нервной системы. Кроме того, аммиак раздражает внешние слизистые оболочки человека и обжигает кожу.