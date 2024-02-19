Телеканал ITV отказался снять с эфира документальный фильм "Война на Украине: другая сторона", в котором рассказывается о взгляде российской стороны на происходящее на линии боевого соприкосновения, невзирая на критику общественности, пишет The Daily Mail.
"Этот документальный фильм — пример независимой журналистики, он передаёт человеческую историю о последствиях вооружённого конфликта. Картина даёт возможность самим увидеть, что происходит на занятой РФ стороне передовой в более широком контексте", — пояснил представитель телеканала.
Журналист Шон Ланган выступил в качестве режиссёра фильма. Он побывал в новых российских регионах в сопровождении координатора из МИД РФ. В посте к картине говорится, что он показывает "скрытую и недоступную" сторону украинского конфликта. Автор переговорил с военными ВС РФ.
"Хорошенько ознакомьтесь с российской историей, и вы поймёте, что наше государство никогда не хотело войны. Русские не нападают, они заканчивают войны", — высказался один из российских бойцов.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.