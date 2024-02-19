Британский телеканал покажет фильм о СВО России на Украине, несмотря на критику

В Британии телеканал ITV отказался снять с эфира фильм о СВО на Украине

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Телеканал ITV отказался снять с эфира документальный фильм "Война на Украине: другая сторона", в котором рассказывается о взгляде российской стороны на происходящее на линии боевого соприкосновения, невзирая на критику общественности, пишет The Daily Mail.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Этот документальный фильм — пример независимой журналистики, он передаёт человеческую историю о последствиях вооружённого конфликта. Картина даёт возможность самим увидеть, что происходит на занятой РФ стороне передовой в более широком контексте", — пояснил представитель телеканала.

Журналист Шон Ланган выступил в качестве режиссёра фильма. Он побывал в новых российских регионах в сопровождении координатора из МИД РФ. В посте к картине говорится, что он показывает "скрытую и недоступную" сторону украинского конфликта. Автор переговорил с военными ВС РФ.