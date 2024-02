В Правительстве РФ обсудили меры комплексной поддержки бойцов и ветеранов СВО и их семей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Правительство России направит 18 млрд рублей военным и их семьям для решения жизненных ситуаций.

