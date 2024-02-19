В Правительстве РФ обсудили меры комплексной поддержки бойцов и ветеранов СВО и их семей

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Мишустин: Правительство РФ направит 18 млрд рублей на поддержку военным и их семьям

Силовые структуры

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Правительство России направит 18 млрд рублей военным и их семьям для решения жизненных ситуаций.

Мишустин: Правительство РФ направит 18 млрд рублей на поддержку военным и их семьям
Фото: минобороны.рф by Евгений Половодов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Вопросы материальной поддержки участников и ветеранов спецоперации обсуждались на координационном совете. Указанную сумму было принято выделить фонду "Защитники Отечества". Средства предназначены для комплексного сопровождения бойцов СВО, а также семей погибших в ходе выполнения боевых задач на Украине.

Мишустин поручил Министерству труда вести постоянный контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств.

"Поддержка защитников — наша общая задача, к выполнению которой надо относиться с большой ответственностью", — подчеркнул премьер-министр.

Ранее в Германии отреагировали на заявление Дмитрия Медведева о возможности применения всего военного арсенала России по столицам западных стран, включая Берлин.

Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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