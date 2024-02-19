Медведев выслушал идеи специалистов насчёт улучшения ситуации в зоне СВО и передал их Путину

Медведев озвучил Путину идеи для улучшения ситуации в зоне СВО

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину идеи по улучшению ситуации в зоне спецоперации на Украине. Об этом чиновник заявил в ходе сегодняшнего визита в Чечню.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

По словам политика, некоторые предложения он услышал во время своих визитов на предприятия, где изготавливают средства радиолокационной борьбы. Медведев рассказал, что специалисты высказали свои мнения относительно того, как улучшить положение российских войск на фронте.

При этом экс-президент России не стал раскрывать, что это за идеи, назвав их "закрытой историей". Чиновник заверил, что по данному поводу он представил доклад российскому лидеру Владимиру Путину.

Напомним, 19 февраля Дмитрий Медведев прилетел в Чечню. В грозненском аэропорту его встретил глава региона Рамзан Кадыров. В республике Медведев пообщается с военными, в том числе, участвующими в СВО, и главами регионов СКФО, сообщала "Правда.ру".