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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ не успеют подготовить новых военных из-за наступления России

Силовые структуры » Военные новости

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works заявил, что украинская армия не успеет восполнить потери среди личного состава из-за мощного натиска ВС РФ на линии боевого соприкосновения, передаёт РИА Новости.

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ не успеют подготовить новых военных из-за наступления России
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Он отметил, что киевский режим насильно вербует мужчин, хватая их на улицах. Без необходимого обучения они не смогут совершать правильные действия и координировать манёвры с авиацией и дронами.

"Украина будет отступать повсюду. Я полагаю, мы приближаемся к этому, потому что у них отсутствуют боеспособные, хорошо снабженные силы, чтобы дать отпор", — высказался эксперт.

Сейчас киевские власти кидают в бой оставшиеся резервы и экстренно проводят принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. ВС РФ на фоне этого продвигаются вперед и берут под контроль всё больше территорий.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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