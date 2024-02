В США считают, что ВСУ не успеют подготовиться для нового наступления

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works заявил, что украинская армия не успеет восполнить потери среди личного состава из-за мощного натиска ВС РФ на линии боевого соприкосновения, передаёт РИА Новости.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International