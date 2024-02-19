В США считают, что ВСУ не успеют подготовиться для нового наступления

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works заявил, что украинская армия не успеет восполнить потери среди личного состава из-за мощного натиска ВС РФ на линии боевого соприкосновения, передаёт РИА Новости.
Он отметил, что киевский режим насильно вербует мужчин, хватая их на улицах. Без необходимого обучения они не смогут совершать правильные действия и координировать манёвры с авиацией и дронами.
"Украина будет отступать повсюду. Я полагаю, мы приближаемся к этому, потому что у них отсутствуют боеспособные, хорошо снабженные силы, чтобы дать отпор", — высказался эксперт.
Сейчас киевские власти кидают в бой оставшиеся резервы и экстренно проводят принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. ВС РФ на фоне этого продвигаются вперед и берут под контроль всё больше территорий.
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