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Офицер ВСУ назвал главную причину провала ВСУ в Авдеевке

Силовые структуры » Военные новости

Украинские военные, по словам главкома ВСУ Александра Сырского, были отведены из Авдеевки вовремя, но, согласно заявлению одного из офицеров Вооруженных Сил Украины, этот вывод должен был произойти намного раньше.

Офицер ВСУ назвал главную причину провала ВСУ в Авдеевке
Фото: Вадим Савицкий

Участвовавший в обороне укрепленного района офицер ВСУ отметил, что задержка этого процесса стоила армии больших потерь.

"Главная причина — россияне научились изолировать поле боя. То есть — уничтожать логистику", — рассказал офицер ВСУ.

Это привело к тому, что украинским войскам оказалось невозможно получить в нужном количестве боеприпасы и подкрепление.

Ранее, 17 февраля, поступили сообщения о полном освобождении Авдеевки в ДНР. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность и поддержку российской армии, отметив отвагу и смелость воинов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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