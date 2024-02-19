Украинские военные, по словам главкома ВСУ Александра Сырского, были отведены из Авдеевки вовремя, но, согласно заявлению одного из офицеров Вооруженных Сил Украины, этот вывод должен был произойти намного раньше.
Участвовавший в обороне укрепленного района офицер ВСУ отметил, что задержка этого процесса стоила армии больших потерь.
"Главная причина — россияне научились изолировать поле боя. То есть — уничтожать логистику", — рассказал офицер ВСУ.
Это привело к тому, что украинским войскам оказалось невозможно получить в нужном количестве боеприпасы и подкрепление.
Ранее, 17 февраля, поступили сообщения о полном освобождении Авдеевки в ДНР. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность и поддержку российской армии, отметив отвагу и смелость воинов.
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