Украинские военные, вышедшие из Авдеевки рассказали о новой тактике ВС РФ

На Украине рассказали о новой тактике рассказали о новой тактике ВС России

Украинские военные, покинувшие город Авдеевка, поделились деталями тактики военных действий Вооруженных сил Российской Федерации

Фото: flickr.com by President Of Ukraine

Боевики ВСУ подчеркнули, что сначала армия РФ использует мощные артобстрелы и выполняет сброс кластерных боеприпасов на позиции украинских войск, дороги, а также тыл.

"Сначала идут очень мощные артобстрелы и сброс КАБов. Главные цели — позиции наших войск, дороги и тылы, фронтовое ПВО", — сообщил один из военных.

Один из украинских военнослужащих рассказал, что после артиллерийской подготовки бойцы ВС РФ начинает активно использовать FPV-дроны для точной нацеливания выстрелов, в то время как на боковые направления подвозится пехота на бронетранспортерах.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции в ответ на обращение руководителей Донбасса. Путин подчеркнул, что Россия не ставит своей целью оккупацию украинских территорий.