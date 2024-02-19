Украинские военные, вышедшие из Авдеевки рассказали о новой тактике ВС РФ

Украинские военные, покинувшие город Авдеевка, поделились деталями тактики военных действий Вооруженных сил Российской Федерации
Боевики ВСУ подчеркнули, что сначала армия РФ использует мощные артобстрелы и выполняет сброс кластерных боеприпасов на позиции украинских войск, дороги, а также тыл.
"Сначала идут очень мощные артобстрелы и сброс КАБов. Главные цели — позиции наших войск, дороги и тылы, фронтовое ПВО", — сообщил один из военных.
Один из украинских военнослужащих рассказал, что после артиллерийской подготовки бойцы ВС РФ начинает активно использовать FPV-дроны для точной нацеливания выстрелов, в то время как на боковые направления подвозится пехота на бронетранспортерах.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции в ответ на обращение руководителей Донбасса. Путин подчеркнул, что Россия не ставит своей целью оккупацию украинских территорий.
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