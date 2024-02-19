Военный корреспондент Коц рассказал, что в Авдеевке армия России получила патроны из Польши

Военкор Александр Коц: Российские военные обнаружили схрон с польскими патронами в Авдеевке

Российские военные, находящиеся в Авдеевке, раскрыли информацию о схроне с зарубежными боеприпасами, которые были оставлены бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении из города.

Фото: "Rifle bullets and granade" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц. На видеозаписях, опубликованных в его Telegram-канале, запечатлено, как один из военнослужащих разгадывает надписи на ящике с патронами. В шутку он выразил слова благодарности польским военным за предоставленное дополнительное снабжение, которое теперь получила наша армия.

"В Авдеевке в частном секторе в домах на перекрестках были сформированы небольшие арсеналы. То есть упираться еще можно было, но бк* просто побросали", — написал он.

* боевая укладка