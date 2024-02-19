Российские военные, находящиеся в Авдеевке, раскрыли информацию о схроне с зарубежными боеприпасами, которые были оставлены бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении из города.
Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц. На видеозаписях, опубликованных в его Telegram-канале, запечатлено, как один из военнослужащих разгадывает надписи на ящике с патронами. В шутку он выразил слова благодарности польским военным за предоставленное дополнительное снабжение, которое теперь получила наша армия.
"В Авдеевке в частном секторе в домах на перекрестках были сформированы небольшие арсеналы. То есть упираться еще можно было, но бк* просто побросали", — написал он.
* боевая укладка
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.