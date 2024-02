Военный корреспондент Коц рассказал, что в Авдеевке армия России получила патроны из Польши

Российские военные, находящиеся в Авдеевке, раскрыли информацию о схроне с зарубежными боеприпасами, которые были оставлены бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении из города.

Фото: "Rifle bullets and granade" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.